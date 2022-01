Pellegatti: «La difesa del Milan non cambierà»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Carlo Pellegatti ha parlato della difesa del Milan e dei mancati innesti sul mercato di gennaio: le sue parole

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale Youtube, si è espresso in questi termini sulle scelte del Milan sul mercato legato al reparto difensivo:

«Al Quirinale si va verso il Mattarella bis come presidente della Repubblica e potrebbe essere utilizzata come metafora per descrivere le parole che Maldini dirà a Pioli riguardo la difesa rossonera. Si verso una difesa bis, nel senso che si sono letti tanti nomi per rinforzare la retroguardia rossonera ma la rosa dei difensori a disposizione di Pioli dovrebbe essere quella di inizio stagione con Romagnoli, Tomori, Gabbia, Kalulu e l’indisponibile Kjaer. Questa è stata la scelta della dirigenza e ci auguriamo che questi giocatori possano essere quelli su cui Pioli potrà contare da qui fino a fine campionato».