Pellegatti: «Il rinnovo di Donnarumma è prioritario, Gazidis non può rimandare»

Il noto volto Carlo Pellegatti ha commentato la delicata situazione riguardante il rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan

Carlo Pellegatti, figura di riferimento per quanto riguarda i colori rossoneri, intervenuto tramite il proprio account Youtube ha commentato la situazione delicata in casa Milan riguardante il rinnovo di Gigio Donnarumma. Queste le sue parole:

«Sarebbe un segnale forte come prima mossa per il Milan del 2020/21 chiudere al più presto il rinnovo di Donnarumma. Sarebbe un bel segnale per il gruppo, per le ambizioni della società, per la proprietà. Gigio va messo nelle condizioni di non dire no. Non si può ovviamente offrire un ingaggio non consono al suo valore, ma per la società il suo rinnovo sarebbe un segnale fortissimo. Si parlerebbe finalmente in maniera positivo di tutto l’ambiente. Gazidis deve capire che non può rimandare più questo problema, perché è prioritario».