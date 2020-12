Pellegatti: «Ibra e Leao contro il Parma andranno almeno in panchina»

Pellegatti ha fatto il punto sugli infortunati del Milan dicendo che sia Ibrahimovic, che Leao e Bennacer possono rientrare contro il Parma

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato del Milan facendo il punto sulla situazione degli infortunati.

Pellegatti ha detto: «Ibrahimovic e Leao continuano a correre. Vediamo quando torneranno ad allenarsi in gruppo. Se entrano in gruppo sicuramente saranno almeno in panchina contro il Parma. Ci sono buone speranze per entrambi. Bennacer invece non partirà per Praga, dovrebbe anche lui rientrare domenica contro i ducali».