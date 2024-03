Pellegatti elogia il Milan: «Percorso sin qui importante, questo aspetto sta passando in secondo piano»

Carlo Pellegatti ha parlato a RadioRossonera commentando la stagione del Milan di Pioli fino a questo momento

LE PAROLE – «Il Milan sta facendo un buon percorso, non mi sono documentato bene ma credo che i rossoneri nelle ultime partite abbiano perso solo contro il Monza, a Rennes non è stata una sconfitta dolorosa. In questa stagione sta passando in secondo luogo il cammino del Milan, perchè c’è l’Inter che ne sta facendo uno totalmente anomalo, dominante, nessuna ossessione verso i nerazzurri ma stanno facendo qualcosa di clamoroso. Siamo una delle poche tifoserie che dopo aver vinto con 4 gol segnati sono tristi, ma in effetti non avevamo giocato bene in Europa League. E’ una stagione che sin qui ha visto il Milan stare nella propria posizione, senza avere rimpianti spero di salire dopo gli 80 punti in Serie A».