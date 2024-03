Pellegatti fiducioso su Chukwueze: «Io l’ho sempre difeso e aspettato, penso che..»

Carlo Pellegatti intervenuto sul canale Youtube di Radio Rossonera ha così difeso Samuel Chukwueze del Milan

LE PAROLE – «Ci sono dei giocatori che mi trasmettono delle belle sensazioni, di gioia e fiducia. Infatti, per quanto riguarda Chukwueze, io l’ho sempre difeso e aspettato, contro il Verona ha segnato un bel goal e in generale, a differenza di altri giocatori che ho deciso di non aspettare, lui mi sembra un buon giocatore, deve ambientarsi bene ma è un ragazzo in cui credo tantissimo, assolutamente»