Pedullà sicuro: «Il Milan deve avere grossi rimpianti per la gara contro la Juve e vi spiego perchè. Su Maignan dico questa cosa»

Pedullà, noto giornalista, è convinto che il Milan debba avere grossi rimpianti per il pareggio di ieri sera contro la Juve: le dichiarazioni

Il pareggio per 0-0 tra Juventus e Milan ha lasciato un segno profondo nell’ambiente rossonero, e l’analisi di Alfredo Pedullà, espressa sul suo canale YouTube, sottolinea i “rimpianti grandissimi” del Milan di Massimiliano Allegri per le occasioni sprecate nel secondo tempo. Il giornalista ha promosso l’interpretazione tattica della squadra, ma ha messo in luce la mancanza di cinismo che è costata la vittoria.

Pedullà ha evidenziato come il portiere Mike Maignan, a parte il miracolo su Gatti, sia stato quasi “spettatore non pagante”, a conferma della solidità difensiva ritrovata: «Il Milan, pur in un primo tempo complessivamente da 4.5/5, ha avuto un paio di occasioni con Gimenez, ha avuto Pulisic al servizio della squadra… la Juve ha cercato di vivacchiare.».

L’Elogio Alla Difesa E La Leadership Di Modrić

L’ex attaccante si è soffermato sulla grande performance del reparto difensivo, la vera base del nuovo progetto di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare: «La linea dei centrali molto bene allineata tra Pavlovic, Gabbia e Tomori».

Cruciale, ancora una volta, la presenza di Luka Modrić a centrocampo, un leader che “sempre dentro la squadra” e capace di pennellare palloni geniali: «Modric sempre dentro la squadra, visto che poi ha pennellato per Leao una palla dove doveva fare gol per legittimare un secondo tempo migliore». La sua personalità e la capacità di illuminare il gioco, nonostante il lavoro di “legna” svolto da Rabiot, hanno dato coraggio al Milan nel secondo tempo.

I Grandi Rimpianti: Leao E Pulisic Sprecano Tutto

Il vero nodo della critica di Pedullà riguarda l’attacco. Nonostante il Milan abbia “interpretato bene la partita e ha dei rimpianti grandissimi”, la mancanza di “cattiveria” ha prevalso. L’occasione persa è stata duplice e clamorosa: il rigore sbagliato da Christian Pulisic e il gol fallito da Rafael Leão su assist di Modrić.

«Ha sofferto pochissimo tranne la parata di Maignan… Da questa partita restano i grandi rimpianti del Milan che avrebbe potuto sbancare, che ha sprecato 3 occasioni clamorose».

Pedullà ha concluso con una critica velata a Leão che, pur non meritando un “processo” (a fronte del fatto che rientra da un infortunio), deve crescere nella finalizzazione: «Nessun processo a Leao però se va in campo con questo modo di interpretare poi alla fine perde due punti». Il Milan di Allegri ha fatto un passo avanti nella disciplina tattica, ma la crisi rigori e la finalizzazione restano le priorità da risolvere per il DS Igli Tare in vista della sosta per le Nazionali.