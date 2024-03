Pedullà durissimo su Di Bello: «Va fermato fino a fine campionato!». Il commento dopo Lazio Milan

Il giornalista Alfredo Pedullà si esprime duramente sulla conduzione arbitrale di Marco Di Bello in Lazio Milan di ieri sera

Intervenuto dagli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà si scaglia contro Marco Di Bello, sottolineando il suo pessimo arbitraggio in Lazio Milan.

PAROLE – «Lui guarda, si accorge che non ha preso un colpo alla caviglia, che ha le mani alla faccia, ha il fischietto in bocca… E’ un fotomontaggio straordinario. Se ne guarda bene, il suo assistente stava prendendo un caffè, il quarto uomo non si capisce dove fosse… Possiamo dire che quell’azione abbia indirizzato la partita? Penso che si possa dire. Facciamo che non sia Lazio Milan ma Empoli Sassuolo, il discorso non cambierebbe di una virgola. Se ha messo il fischietto in bocca significa che si è accorto che Castellanos ha le mani in faccia, quindi sta decidendo di fischiare per interrompere il gioco come impone il regolamento. Non fischia e poi accade quel che succede. Di Bello va fermato da domani fino al resto del campionato! Se non fermiamo Di Bello dopo una partita del genere significa che stiamo andando ancora più a rotoli».