Pedullà: «Il Milan deve decidere il budget per il difensore. Su Buongiorno…». Le sue parole a Sportitalia mercato

Alfredo Pedullà ha parlato del calciomercato Milan nel corso di Sportitalia mercato. Le sue dichiarazioni.

PEDULLÀ – «Il Milan deve decidere il tipo di budget da investire sul difensore. Dragusin è ormai al centro di un intrigo europeo, ma non ci avevamo mai creduto realmente. Bisognerà capire quanto incasserà il club da Krunic. Comunque, a parte i nomi che sono stati fatti, non ci sono molti altri calciatori disponili. Buongiorno? Se il Torino lo dovesse cedere a gennaio sarebbe un atto di debolezza. Il Milan prenderà il difensore, con calma. Davanti sono a posto così. Dietro Terracciano ricopre tutti i ruoli, per molti è solo un braccetto di difesa ma non è cosi: è un quinto che può giocare su entrambe le fasce, anche da mezzala»