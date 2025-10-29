Connect with us

Pedullà su Modric: «Non può giocare 40 partite. Senza Rabiot È un problema e vi spiego perchè»

Bianchin svela: «Leao ieri sera faceva fatica a scattare. Senza il portoghese la squadra di Allegri ha dimostrato che...»

Ravezzani su Atalanta Milan: «I rossoneri l'hanno sfangata, Leao svogliato. Gimenez peggiora col passare delle partite»

Ambrosini su Leao: «Lo avrei tolto anch'io. Movimenti senza convinzione, Allegri voleva mandargli questo messaggio»

Pellegatti spiega: «Il Milan sta stringendo i denti ma manca la qualità. Allegri, rompi il porcellino a gennaio!»

14 minuti ago

pedullà

Pedullà, noto giornalista, ha analizzato la prestazione di Luka Modric ieri sera nella gara contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni

Alfredo Pedullà, intervenuto a Sportitalia Mercato, ha analizzato la situazione di Luka Modrić in casa Milan dopo la sfida contro l’Atalanta. Il giornalista ha lodato l’apporto complessivo del croato, ma ne ha evidenziato la gestione necessaria: «Modrić non può giocare 40 partite. Sta dando un contributo enorme».

Il problema, secondo Pedullà, è l’assenza di valide alternative in mediana: «Senza Rabiot non c’è un sostituto». Questa carenza di ricambi finisce per pesare sulle prestazioni del croato, che a Bergamo è apparso in difficoltà: «Ieri sera è stato un po’ appannato».

La condizione fisica di Modrić, dunque, è strettamente legata all’emergenza infortuni del Milan. Con Adrien Rabiot che prova a «bruciare le tappe» per il rientro, Allegri è costretto a spremere il suo centrocampista più esperto, aumentando il rischio di prestazioni sottotono.

