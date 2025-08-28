Pedullà non le manda a dire: «Allegri dovrebbe dimettersi dal Milan! Vi spiego il perché». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Durissimo attacco di Alfredo Pedullà al Milan. Nel corso del programma “Sportitalia calciomercato”, il noto giornalista ha criticato aspramente la gestione del club rossonero, sostenendo che le scelte di mercato non riflettano le richieste di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Tare, ma siano dettate da logiche interne che prescindono dalla volontà dello staff tecnico.

“Il Milan fa il mercato a prescindere dall’allenatore”

Pedullà ha subito messo in evidenza la discrepanza tra le esigenze della squadra e le scelte della società. Ha usato l’esempio di Rabiot e Vlahovic, due nomi caldeggiati dall’allenatore, ma mai realmente perseguiti dal club. Pedullà ha affermato che il Milan avrebbe potuto prendere Vlahovic a una cifra ben inferiore rispetto al suo reale valore di mercato, ma la scelta di non acquistarlo dimostra una precisa politica societaria. “Se il Milan avesse voluto Vlahovic, lo avrebbe preso”, ha dichiarato Pedullà, aggiungendo che la narrazione secondo cui il giocatore avrebbe chiuso la porta al Milan è falsa, poiché “ha sempre parlato con Allegri”.

Il giornalista ha poi continuato il suo attacco, affermando con decisione: “Il Milan fa il mercato a prescindere dall’allenatore e dal direttore sportivo”. Ha sottolineato come il club abbia incassato cifre importanti dalle cessioni di Reijnders, Thiaw, e prossimamente da Chukwueze e Musah, ma non abbia assecondato le richieste di Allegri. L’allenatore, secondo Pedullà, avrebbe chiesto di utilizzare parte di questi proventi per acquistare i giocatori desiderati, ma la dirigenza ha optato per altre strade. Il tentativo per Fabbian ne è un esempio lampante, dimostrando che il club non è disposto a spendere cifre elevate e a intavolare trattative complesse come quella per Rabiot, che richiederebbe un ingaggio importante e commissioni onerose.

La dura critica ad Allegri: “Un allenatore che subisce queste cose deve dimettersi”

La parte più forte del discorso di Pedullà è stata la critica diretta a Massimiliano Allegri. Pur ribadendo la sua stima per il tecnico, il giornalista ha affermato che un allenatore che “subisce queste cose deve dimettersi”. Secondo Pedullà, un tecnico non può accettare che il comitato direttivo del club gli proponga giocatori diversi da quelli che ha chiesto, portando l’esempio di diversi profili, tra cui Dovbyk, che sarebbero stati suggeriti dal “comitato” e non dallo staff tecnico. La domanda finale del giornalista è stata una chiara provocazione: “Secondo te può essere questo il Milan?”. Un attacco che mette in discussione la linea di mercato del club, accusandolo di una gestione poco coerente con il progetto tecnico.