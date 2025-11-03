Pazzini a Pressing su Milan Roma: «Vittoria importante e pesante. Leao? Deve capire una cosa molto importante di questa stagione»

Pazzini, ex attaccante del Milan tra le altre e noto opinionista, ha elogiato la vittoria dei rossoneri contro la Roma e dato un consiglio a Leao

Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, ha analizzato negli studi di Pressing la vittoria del Milan per 1-0 contro la Roma, definendo il risultato «giusto» e il successo «importante e pesante».

Pazzini ha descritto la partita come una «gara a due volti»:

Prima Fase: «Per i primi 35 minuti il Milan ha sofferto tanto i ritmi della Roma e il pressing». Svolta: «Una volta che è riuscito a superare la prima pressione il Milan ha fatto gol e da lì si è vista un’altra partita».

Il Milan ha avuto «diverse chance per raddoppiare», ma la mancata chiusura del match ha portato al rischio finale: «quando non fai il secondo gol rischi come in occasione del rigore». La vittoria, in ogni caso, è stata fondamentale «per la classifica e per il morale» della squadra.

Leao, L’Uomo Della Consacrazione

Pazzini ha riservato un focus speciale su Rafael Leao, autore dell’assist per il gol vittoria. L’ex attaccante ha ribadito che le critiche al portoghese riguardano l’«atteggiamento» e non i gol.

Secondo Pazzini, questa deve essere la «stagione della sua consacrazione»: Leao «deve prendersi le responsabilità come ha fatto contro la Roma». Concludendo, ha elogiato la sua prestazione: «Ha fatto una grande partita contro i giallorossi».