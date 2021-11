Pazienza: «Milan nella corsa Scudetto insieme ad Inter e Napoli»

L’ex centrocampista della Juventus Michele Pazienza è intervenuto ai microfoni di JuventusNews24 ed ha parlato così della corsa Scudetto

Michele Pazienza ha rilasciato qualche dichiarazione sulla corsa Scudetto. Le sue parole a JuventusNews24: «Non credo che la Juve possa lottare per lo Scudetto, soprattutto tenendo conto delle altre squadre che corrono e viaggiano ad altissimi livelli. A mio modo di vedere le squadre favorite per lo Scudetto sono tre: Napoli, Inter e Milan».

