Pavlovic Milan, il difensore gasa i tifosi sui social! Il messaggio pubblicato scatena i tifosi rossoneri. Le ultimissime notizie

Strahinja Pavlović ha celebrato la vittoria del Milan in Coppa Italiacontro il Bari con un post entusiasta sul proprio profilo Instagram. Il difensore rossonero ha condiviso la sua gioia per l’inizio vincente della nuova stagione, sottolineando l’importanza di aver conquistato i primi tre punti in casa. “Prima vittoria della nuova stagione nel nostro stadio”, ha scritto Pavlović, un messaggio semplice ma carico di significato che rispecchia l’entusiasmo di tutta la squadra.

La partita, terminata con un risultato di 2-0 per il Milan, ha visto il difensore serbo protagonista di una prestazione solida e convincente. Il suo apporto in difesa è stato fondamentale per mantenere la porta di Maignan inviolata, contribuendo in maniera decisiva al clean sheetdella squadra. Le parole di Pavlović, dunque, non sono solo una celebrazione personale, ma rappresentano anche il senso di soddisfazione di un gruppo che ha lavorato duramente durante la preparazione estiva per farsi trovare pronto all’appuntamento con la prima gara ufficiale.

Il post ha raccolto rapidamente il consenso dei tifosi rossoneri, che hanno inondato il profilo del giocatore di commenti e messaggi di supporto. La sua intesa con i compagni di reparto e la sua capacità di adattarsi rapidamente agli schemi di Massimiliano Allegri sono state tra le note più positive della serata. La vittoria in Coppa Italia contro il Bari è un segnale incoraggiante per il Milan, che si prepara ad affrontare l’esordio in Serie A con la consapevolezza di poter contare su una difesa rocciosa e su un gruppo compatto. Le parole di Pavlović confermano un’atmosfera positiva e un forte spirito di squadra che sarà cruciale per il prosieguo della stagione.