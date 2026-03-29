Allegri non migliora i giocatori? Intanto il valore di Pavlovic aumenta sempre di più: ecco le cifre

Pavlovic aumenta il suo valore come certificato da Transfermarkt: e c’era chi diceva che Allegri non migliora i giocatori…

Il portale specializzato Transfermarkt ha pubblicato l’ultimo aggiornamento relativo ai valori di mercato della rosa rossonera, certificando l’ottimo impatto di Strahinja Pavlovic nel campionato italiano. Il difensore serbo, arrivato dal Salisburgo, è il calciatore che ha fatto registrare la crescita più significativa tra gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri, confermandosi un pilastro fondamentale per il presente e il futuro del club. «Quello che più di tutti ha visto incrementare il proprio cartellino è il difensore serbo Strahinja Pavlovic, con un positivo di addirittura 7 milioni di euro rispetto l’ultima volta».

Pavlovic, i numeri della crescita: una valutazione da top player

Grazie alle prestazioni convincenti fornite sotto la guida di Allegri, il valore del centrale serbo ha raggiunto cifre importanti, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori a livello internazionale. La solidità difensiva e la personalità mostrata nei big match hanno spinto gli esperti del settore a rivedere sensibilmente la sua quotazione. «Stando a Transfermarkt, dunque, il valore di mercato dell’ex Salisburgo si aggira oggi attorno ai 35 milioni di euro». Un investimento che si sta rivelando vincente per la dirigenza guidata da Igli Tare, capace di assicurarsi uno dei profili più interessanti del panorama europeo prima dell’impennata del prezzo.