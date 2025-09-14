Pavia Milan Futuro 1-2: Oddo parte bene in Serie D, primi tre punti in rimonta per i rossoneri. Il resoconto del match

Pavia Milan Futuro 1-2: i rossoneri di Massimo Oddo partono bene nell’esordio stagionale in Serie D. Vittoria in rimonta nel finale

Il Milan Futuro inizia la sua avventura nel campionato di Serie D con il piede giusto, conquistando una vittoria in rimonta sul campo del Pavia con il risultato di 1-2. La partita, valida per la prima giornata, si è rivelata una battaglia intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

La squadra rossonera, guidata in panchina da Massimo Oddo e con un roster promettente, ha saputo reagire con carattere dopo essere andata in svantaggio a inizio secondo tempo. Nonostante le assenze pesanti, il Milan Futuro ha mostrato grande determinazione. L’incontro ha offerto spunti interessanti, evidenziando il potenziale dei giovani talenti rossoneri.

La cronaca del match: rimonta e vittoria nel finale

Il primo tempo è stato caratterizzato da un equilibrio sostanziale, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il controllo del gioco senza però riuscire a sbloccare il risultato. Il Pavia, spinto dal proprio pubblico, ha cercato di sfruttare la fisicità dei suoi attaccanti, mentre il Milan Futuro ha provato a imporre il proprio gioco con la manovra offensiva del suo 4-3-3.

La svolta della partita è arrivata al 49′ minuto, quando il Pavia è passato in vantaggio grazie al gol di Alfiero, che ha sfruttato un’incertezza difensiva del Milan Futuro per battere il portiere Torriani. A questo punto la partita si è fatta ancora più accesa. Massimo Oddo, ex calciatore della nazionale e ora tecnico della squadra B rossonera, ha deciso di mescolare le carte con alcune sostituzioni decisive, inserendo nuovi elementi per dare una scossa ai suoi.

Il pareggio è arrivato all’80’ con Branca, entrato pochi minuti prima, che ha trovato il gol con una conclusione precisa che non ha lasciato scampo a Cincilla. La rete ha galvanizzato il Milan Futuro, che ha continuato a spingere con convinzione alla ricerca del gol vittoria. La rete che ha deciso la gara è arrivata all’88’ con Perina, autore di un’ottima prova, che ha sfruttato un’azione corale per segnare il gol del definitivo 2-1. Un gol che ha scatenato la gioia della panchina rossonera e ha messo la parola fine a un match emozionante.

Le formazioni in campo e le sanzioni disciplinari

Nel Pavia allenato da Bellinzaghi, la formazione scesa in campo era composta da Cincilla, De Simone, Carbonara, Nchama, Quaggio, Alfiero, Sbardella, Di Quinzio, Mazzolo, Veron, Itraloni. In panchina, tra gli altri, il difensore Bifulco e l’attaccante Oneto, entrati nel secondo tempo.

Il Milan Futuro di Massimo Oddo si è schierato con un 4-3-3 che vedeva in campo Torriani, Cappelletti, Karaca, Eletu, Vladimirov, Dutu, Sia, Hodzic, Magrassi, Geroli, Traorè. Nel corso della ripresa sono entrati, tra gli altri, il difensore Domnitei e l’attaccante Ibrahimovic, che hanno dato un contributo fondamentale per ribaltare il risultato.

Sul fronte disciplinare, il match è stato piuttosto corretto, con tre ammonizioni totali. Nel Milan Futuro sono stati sanzionati Magrassi al 19′ e Branca all’83’, mentre nel Pavia è stato ammonito Saccati all’85’. La partita si è conclusa dopo un recupero di 5 minuti nel secondo tempo.

Questo successo rappresenta un’ottima iniezione di fiducia per il Milan Futuro in vista delle prossime partite di campionato. La squadra ha dimostrato di avere carattere e la capacità di non arrendersi mai, qualità essenziali per affrontare una stagione lunga e impegnativa come quella della Serie D. L’ottimo lavoro di Massimo Oddo e dei suoi ragazzi è stato subito ripagato, e il futuro rossonero si tinge di speranza.