Pavard avvisa le rivali Scudetto: «Sono venuto qui per vincere, tante partite importanti»

Le parole di Benjamin Pavard intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Inter Genoa. Il difensore ha parlato così sulla lotta scudetto che vede Milan e Juventus come rivali dei neroazzurri:

PAROLE – «Vogliamo vincere, essere noi stessi, giocando come facciamo sempre. Oggi è una partita importante come tutte le altre. Sono contento di me e del gruppo, abbiamo ottenuto ottimi risultati anche se la stagione non è ancora finita. Abbiamo obiettivi alti, dobbiamo continuare così. Sono arrivato qui per vincere lo Scudetto, anche se il campionato è ancora lungo. Ci sono ancora tante partite importanti, a cominciare da questa».