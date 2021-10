Paulo Sousa positivo al Covid: l’annuncio della Federcalcio polacca

Paulo Sousa è risultato positivo al Covid: l’annuncio della Federcalcio polacca in merito alle condizioni del commissario tecnico

«Il commissario tecnico, che si trovava in Inghilterra, si è sentito male dopo essere tornato a casa sua in Portogallo e ha eseguito un test rapido anti Covid, che ha dato un risultato positivo. Il test PCR eseguito oggi ha confermato il contagio.

A seguito di questa situazione, è stata introdotta la procedura di isolamento standard per Paulo Sousa, in conformità alle normative sanitarie in vigore in Portogallo».