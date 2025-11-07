Pastore dopo Milan Roma: «Allegri grande uomo spogliatoio. C’è un gesto che mi ha molto colpito»

Pastore, noto giornalista, ha commentato l’importante vittoria del Milan sulla Roma elogiando Massimiliano Allegri: le dichiarazioni

Il giornalista Giuseppe Pastore è intervenuto a Radio Rossonera per analizzare l’impatto di Massimiliano Allegri sul Milan, sottolineando non solo le sue doti tattiche ma soprattutto il suo ruolo di leader nello spogliatoio.

Pastore, Allegri lo stratega e l’uomo che tranquillizza

Pastore ha definito Allegri come «un grande tattico, uno stratega, il corto muso», qualità già note dai tempi della Juventus. Ma il suo vero punto di forza al Milan è la sua capacità di gestire il gruppo: «è un grande uomo spogliatoio secondo me».

Allegri è «un uomo che tranquillizza» e che possiede il «carisma per sopperire a eventuali vuoti dirigenziali e societari».

La scena con Saelemaekers: il cambiamento nello spogliatoio

Il giornalista ha raccontato un aneddoto significativo avvenuto durante la gara contro la Roma: «Quando Saelemaekers subisce un fallo di frustrazione da Wesley che viene ammonito, si accende una piccola rissa con un po’ di giocatori, arriva Allegri ad abbracciare Saelemaekers e a portarlo via».

Questo gesto, secondo Pastore, segna una netta differenza con il passato: «lì ho pensato che questa cosa l’anno scorso non succedeva». Al contrario, l’anno prima, «se un allenatore si avvicinava a un giocatore bisognava preoccuparsi».

Allegri, definito un «uomo istintivo e di percezione di campo», gode nel «vivere la partita minuto per minuto». Si esalta e «esalta i giocatori» in partite torride come Milan-Napoli e il prossimo derby: «Penso che Allegri si faccia voler bene un po’ da tutti e questa è una cosa completamente diversa rispetto all’anno scorso».