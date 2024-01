Pasqualin non ha dubbi: «Il Milan può prendere un’altra punta sul mercato»

L’avvocato Claudio Pasqualin ha parlato di quelle che potrebbero essere le prossime mosse sul calciomercato del Milan

Intervistato da TMW, Claudio Pasqualin ha detto la sua sulle possibili mosse del calciomercato Milan per gennaio. L’avvocato esprime anche il proprio giudizio in merito alla situazione legata a Samardzic.

SU SAMARDZIC – «L’affare Samardzic al Napoli non si chiude ancora per le commissioni al padre? Queste cose appannano l’immagine del giocatore. Manca un po’ di continuità ma ha delle giocate straordinarie. Ha numeri da fuoriclasse. La gestione è un po’ controversa e non gioca all’ immagine del ragazzo. Bisogna ricorrere ai rapporti tra Napoli e Udinese che sono ottimali. Manca l’intesa tra il giocatore e gli azzurri…. A volte ci sono i genitori che si intrufolano in queste storie. Nel nostro mondo non esiste uno ius sanguinis, bisognerebbe andare avanti sulla scorta delle competenze».

SUL MILAN – «Il Milan poi farà qualcos’altro. Potrebbe prendere un’altra punta senza spendere chissà quanto».