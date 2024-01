Pasqualin promuove Terracciano: «Con lui il Milan ha preso più giocatori, si affermerà»

L’avvocato Claudio Pasqualin si è espresso in merito ad alcuni movimenti di calciomercato come l’arrivo al Milan di Terracciano

Intervistato da TMW, Claudio Pasqualin commenta alcune operazione già concretizzate nel corso di questa sessione invernale di calciomercato tra cui l’acquisto da parte del Milan di Filippo Terracciano, prelevato dall’Hellas Verona.

LE PAROLE – «Con Terracciano il Milan ha preso più giocatori perché è in grado di ricoprire diversi ruoli, questo è un bell’ingresso in rosa: si affermerà in rossonero . Ma il Milan farà un altro paio di operazioni».