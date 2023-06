Pasqualin: «Tonali ha avuto l’occasione di entrare nella storia del Milan». Le sue parole sulla cessione del centrocampista al Newcastle

Claudio Pasqualin ha parlato ai microfoni di TMW della cessione di Tonali dal Milan al Newcastle. Ecco le sue parole:

«Il Milan rinuncia a fare iniziare quella che sarebbe diventata una storia. Probabilmente avremmo declinato il nome di Tonali dopo quello di Albertini pensando al ruolo e al mondo di stare in campo. Tonali ha avuto l’occasione di entrare nella storia del Milan, Newcastle come città non è attrattiva ma la squadra ha tradizione e ambizioni. Direi che l’offerta era irrinunciabile. Il Milan è legittimo che abbia colto l’occasione dal punto di vista economico»