Pasqual: «Il Milan non è ancora competitivo in Europa. Sullo Scudetto...»

Manuel Pasqual ha parlato anche di Milan nel corso di un intervento ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole sulla squadra di Pioli.

SERIE A – «Mi ha stupito il 3-1 della Lazio all’Inter, mi aspettavo una prova diversa dai nerazzurri. La rimonta del Milan dice tanto su quanto si giocheranno il campionato, sono rimasti loro e il Napoli, anche le statistiche lo dicono».

PIOLI – «Non esibisce mai clamorosamente al pubblico, forse per questo si parla poco di lui. Lo scorso anno gli è venuta meno la personalità dei giocatori quando si è iniziato a parlare di Scudetto, vediamo se sapranno continuare l’escalation di questo avvio per tutta la stagione. Serve un mercato di gennaio migliore rispetto allo scorso».

CHAMPIONS – «La sua idea era di creare una squadra che fosse competitiva anche in Europa, e per ora non è così. Va detto che il girone è complicato e fin qui hanno sfidato Liverpool e Atletico Madrid: col Porto potrebbero rientrare in ballo».