Partita del cuore 2021: da Agnelli a Pirlo, ecco gli ospiti

Martedì 25 maggio andrà in scena all’Allianz Stadium la Partita del cuore che sarà trasmessa per la prima volta su Canale 5. In campo la Nazionale Cantanti contro i Campioni per la ricerca, capitanati da Andrea Agnelli. La gara servirà a raccogliere fondi per l’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro ONLUS.

Ci saranno anche Andrea Pirlo, Nedved e Buffon più i piloti Ferrari Leclerc e Sainz. Tra i cantanti, oltre i “soliti” noti Ruggeri, Bugo, Shade e Ramazzotti, anche l’ex Inter Maicon.