Parolo: «Autogol Gatti? Io quando sbagliai con il Milan...»

Marco Parolo ha commentato a Dazn l’autogol di Gatti in Sassuolo Juventus ricordando un suo errore contro il Milan

«Lui ha la fortuna che non è stato decisivo per la sconfitta. Mi ricordo che un mio errore ai tempi della Lazio costò il gol di Bacca che fu determinante per la sconfitta. Non ci dormii per tutta la notte»