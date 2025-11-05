Parma Milan, problemi per la squadra di Cuesta: sono tre gli assenti contro i rossoneri. Segui le ultimissime

Il Milan di Massimiliano Allegri, il tecnico subentrato in panchina per guidare i rossoneri, si prepara a consolidare la sua posizione in classifica dopo la vittoria fondamentale ottenuta contro la Roma. Il prossimo impegno di campionato vedrà il Diavolo affrontare il Parma, una squadra che, tuttavia, si ritrova a dover gestire un’emergenza infortuni che complica i piani del suo allenatore in vista del confronto con la formazione milanista.



🤕 Tegola Infortuni: Il Report Medico sul Club Ducale



Il club ducale è in forte apprensione per le condizioni fisiche di due giocatori chiave: il centrocampista argentino Nahuel Estevez e il difensore australiano Alessandro Circati. Entrambi i calciatori si sono sottoposti agli esami di rito nelle scorse ore e sono attesi ulteriori approfondimenti diagnostici nella giornata di domani, i quali chiariranno l’entità precisa degli infortuni.

Le prime indiscrezioni, riportate da TvParma, non sono affatto incoraggianti. La situazione più critica sembra riguardare Alessandro Circati, il roccioso difensore centrale della Nazionale australiana. Per lui si teme una lesione seria, che potrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per un periodo prolungato.



🚑 Circati Fuori Due Mesi? Un Duro Colpo per il Parma



La notizia, che sta scuotendo l’ambiente parmense, parla di una possibile rottura di un tendine per il difensore. Se la diagnosi venisse confermata, Circati sarebbe costretto a osservare uno stop di circa due mesi, una vera e propria tegolaper i ducali che perderebbero un elemento fondamentale del pacchetto arretrato proprio in un momento cruciale del campionato.

Questo scenario aprirebbe un vantaggio potenziale per il Milan del Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex DS noto per la sua abilità nel massimizzare le risorse del club. I rossoneri, forti del morale alto dopo il successo sulla Roma, potrebbero trovare una difesa del Parma indebolita nell’imminente scontro. L’assenza di un titolare come Circati renderebbe la sfidameno insidiosa per gli uomini di Allegri, che puntano senza mezzi termini alla vetta della classifica.

Il Parma incrocia le dita in attesa degli esiti definitivi, sperando in un ribaltamento del pessimistico bollettino medico.