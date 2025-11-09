Parma Milan, la situazione in classifica aggiornata dei rossoneri! Adesso in vetta...

Il Milan non riesce a scrollarsi di dosso la sua fastidiosa inclinazione a sprecare punti contro le formazioni teoricamente più abbordabili. Dopo la sconfitta subita contro la Cremonese e il deludente pareggio con il Pisa, i rossoneri di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, hanno replicato l’errore al Tardini, chiudendo sul 2-2 una partita che sembrava già in tasca. Un campanello d’allarme serio per il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio chiamato per potenziare l’organico e la mentalità. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa ANSA.

Doppio Vantaggio Sciupato e Rimonta Amara

Il Diavolo aveva approcciato la gara con grande efficacia, costruendo un doppio vantaggio nei primi trenta minuti di gioco. A sbloccare il risultato è stato l’esterno belga Alexis Saelemaekers, seguito dal raddoppio su calcio di rigore del talentuoso attaccante portoghese Rafael Leão, uno dei pilastri dell’attacco milanista.

Tuttavia, il Parma, una squadra mai doma e ben organizzata, non si è dato per vinto. Sul finire del primo tempo, la rete del centrocampista spagnolo Adrián Bernabé ha riacceso le speranze ducali, per poi trovare il clamoroso pareggiograzie al difensore Enrico Delprato. La capacità di gestione del vantaggio da parte dei rossoneri è apparsa ancora una volta fragile.

Errori Clamorosi nel Finale: Pulisic e Saelemaekers Decisivi in Negativo

A rendere il pareggio ancora più amaro sono le enormi occasioni da gol fallite nel finale. Nei minuti di recupero, il Milan ha avuto la possibilità di chiudere il match per ben due volte. Sia l’esterno americano Christian Pulisic, subentrato con l’obiettivo di dare una scossa, sia lo stesso Saelemaekers, autore del primo gol, si sono ritrovati a tu per tu con il portiere avversario, Suzuki, ma hanno calciato clamorosamente fuori, sprecando l’occasione del sorpasso.

Nonostante la delusione, il punto conquistato permette al Milan di agganciare provvisoriamente il Napoli in vetta alla classifica, entrambi a quota 22. Un dato positivo che, tuttavia, non può oscurare la costante inaffidabilità contro le cosiddette “provinciali”, un problema che Allegri dovrà risolvere al più presto per puntare allo Scudetto.