Parma Milan, Saelemaekers non le manda a dire: «Tutte le squadre vogliono fare bene contro di noi, mi aspetto che…». Le ultimissime notizie

Alexis Saelemaekers ha concluso la sua intervista focalizzandosi sulla prossima sfida di campionato, che vedrà il Milan impegnato in trasferta contro il Parma. Le sue parole tradiscono consapevolezza della difficoltà dell’incontro, ma anche grande fiducia nei mezzi e nella mentalità della squadra.

L’esterno belga ha subito avvertito il pericolo rappresentato dagli avversari: «Sarà una partita tosta, in casa danno il 100%». Saelemaekers sa bene che affrontare il Milan è sempre uno stimolo in più per qualsiasi avversario di Serie A: «Quando giocano contro di noi, tutte le squadre vogliono fare bene». Il Parma, che ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica, è pronto a lottare con tutte le sue forze, rendendo l’impegno di sabato particolarmente insidioso per la formazione di Massimiliano Allegri.

Nonostante la cautela, l’ottimismo filtra dalle sue parole quando parla dell’approccio che il Milan dovrà adottare. Il segreto, secondo il belga, risiede nel riprodurre l’atteggiamento mostrato in una delle recenti prestazioni positive, presumibilmente quella contro la Roma. «Sarà molto difficile, ma con la mentalità giusta — come fatto con la Roma — con un senso di sacrificio, penso che potremmo far qualcosa di bello», ha concluso Saelemaekers.

Il riferimento alla mentalità e al sacrificio conferma quanto sia centrale, per il Milan e per la dirigenza guidata da Igli Tare, l’unità e la dedizione espresse dalla squadra. La sfida contro il Parma non sarà solo un test tecnico, ma anche una verifica della solidità psicologica dei rossoneri in vista dei prossimi impegni.