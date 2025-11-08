Connect with us

Parma Milan, importante recupero per Cuesta in vista della sfida di questa sera al Tardini. E in attacco...

Calciomercato Milan, Tare pianifica il colpo scudetto: vecchio pallino rossonero nel mirino, può arrivare lui a gennaio

Mercato Milan a caccia del talento brasiliano: osservatori in missione per Rayan del Vasco Da Gama. Spunta il retroscena

Calciomercato Milan, stallo totale per il rinnovo di Maignan: trattativa interrotta e retroscena Chelsea. La situazione

Cutrone, l'ex che non segna: la ferita dell'addio e il tabù Milan. Pericolo numero uno al Tardini

15 minuti ago

Cuesta

Parma Milan, Cuesta recupera Valeri in vista della sfida di questa sera contro i rossoneri al Tardini. Cutrone guida l’attacco?

Il Parma si prepara ad affrontare il Milan con tre assenze pesanti (Ordonez, Circati ed Estevez), ma recupera l’esterno Valeri, rimasto ai box nelle ultime partite a causa di un infortunio alla caviglia. Nonostante il recupero, non è certo che il tecnico Cuesta lo schieri subito titolare.

Per quanto riguarda l’attacco, l’allenatore spagnolo dovrebbe confermare anche stasera la coppia composta da Mateo Pellegrino e l’ex di turno Patrick Cutrone.

Tuttavia, la scelta sull’attacco sembrerebbe essere l’ultimo dubbio di formazione per l’ex Arsenal, che lo scioglierà solo pochi minuti prima del fischio d’inizio della partita.

