Connect with us

HANNO DETTO

Parma Milan, Pellegatti non le manda a dire: «Parlare di stanchezza non esiste, la peggiore perché...»

HANNO DETTO

Montolivo esclude il Milan dalla corsa scudetto: «Sfida tra Napoli e Inter, i rossoneri lotteranno per questo obiettivo insieme ad altre due squadre»

HANNO DETTO

Moretto annuncia: «Furlani via con l'arrivo di Calvelli nel CDA del Milan? No e vi spiego il motivo». Clamorosa rivelazione

HANNO DETTO

Di Canio non ha dubbi: «Leao nel Milan deve giocare sempre ma l'assenza di questo giocatore crea un problema enorme»

HANNO DETTO

Chivu, messaggio al Milan? Il tecnico dell'Inter si prende la testa della classifica e dichiara: «Stasera mi godo la famiglia e L'NFL»

HANNO DETTO

Parma Milan, Pellegatti non le manda a dire: «Parlare di stanchezza non esiste, la peggiore perché…»

Milan news 24

Published

5 secondi ago

on

By

pellegatti

Parma Milan, Pellegatti non le manda a dire: «Parlare di stanchezza non esiste, la peggiore perché…». Le ultimissime notizie

Il deludente pareggio per 2-2 rimediato dal Milan in casa contro il Parma, dopo essere stato in vantaggio per due reti, ha lasciato un segno profondo nell’ambiente rossonero. A mente fredda, il noto commentatore Carlo Pellegatti ha analizzato le cause di quello che definisce un downgrade improvviso e inatteso della squadra di Massimiliano Allegri, non limitandosi al singolo match ma tracciando un quadro più ampio.

Secondo Pellegatti, la partita contro i ducali è stata «la peggiore delle tre» partite simili disputate finora, superando per negatività anche quelle contro Cremonese e Pisa. «Quella di ieri è la peggiore, forse perché finisce la seconda sosta, la terza parte importante di questo inizio di stagione», ha commentato.

Il giornalista ha subito liquidato l’ipotesi stanchezza: «Parlare di stanchezza non esiste per una squadra che gioca solo una partita a settimana». Il problema è più profondo, soprattutto dopo aver subito una rimonta da un avversario con il peggior attacco dei maggiori campionati europei. «Se non batti il Parma che ha il peggior attacco di tutti i campionati maggiori d’Europa, dopo essere stato 2-0, anzi subisci 5-6 occasioni da rete, mi interessa proprio capire anche sul piano tattico che cosa non sia andato. Però ieri sembrava un tiro al bersaglio ad un certo punto».

Pellegatti identifica le cause principali nei limiti delle alternative in rosa, un chiaro messaggio a Igli Tare in vista del mercato. «I motivi? Le alternative non valgono quelli in campo. Tra Saelemaekers e Atekhame c’è un abisso, Fofana non ha un’alternativa perché Loftus ha un modo di giocare diverso. Fofana ieri ha perso la marcatura, ieri non ci siamo neanche arrabbiati con lui perché si è visto poco. Tra Modric Jashari e Ricci c’è un abisso. Là davanti manca un attaccante, manca l’attaccante centrale e anche lì è una lacuna», ha concluso Pellegatti.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.