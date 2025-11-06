Connect with us

Parma Milan, decisione già presa su Santiago Gimenez: sarà convocato per la trasferta di sabato sera? Le ultimissime notizie

Le speranze di vedere Santiago Gimenez in campo nella trasferta di Parma sono svanite: l’attaccante messicano non sarà a disposizione per la gara di sabato sera. Come appreso dalla redazione di MilanNews24, Gimenez ha svolto anche nella giornata odierna un allenamento personalizzato, lavorando a parte rispetto al resto del gruppo.

La decisione di non convocarlo era stata anticipata ed è legata alla necessità per il giocatore di ritrovare una piena condizione fisica e mentale. Gimenez sta ancora smaltendo i postumi del fastidio alla caviglia che lo ha rallentato nelle scorse settimane, un problema che ha contribuito al suo recente periodo di appannamento tecnico.

Per l’attaccante si apre ora il periodo della sosta per le Nazionali, che potrà sfruttare come una vera e propria pausa rigeneratrice. L’obiettivo primario di Santiago Gimenez è duplice: superare definitivamente i problemi fisici e, soprattutto, ritrovare quella serenità psicologica e la lucidità che gli sono mancate nelle ultime apparizioni con il Milan di Allegri.

Il suo rientro in campo è atteso al rientro dalla sosta, ma la dirigenza, con Igli Tare in testa, si aspetta una risposta chiara sul campo nei mesi a venire. La sua permanenza in rossonero, come emerso in precedenza, è legata al suo rendimento da qui a gennaio. La partita contro il Parma, dunque, non lo vedrà protagonista, ma il suo lavoro di recupero prosegue con la massima intensità a Milanello.

