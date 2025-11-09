Parma Milan, ennesima partita che conferma la difficoltà dei rossoneri di concretizzare: il dato parla chiaro. Le ultimissime notizie

Nonostante il Milan di Massimiliano Allegri si attesti momentaneamente come il secondo attacco della Serie A, il pareggio per 2-2 contro il Parma ha messo in luce un difetto strutturale che, se trascurato, può compromettere stagioni intere: la scarsa efficacia nella finalizzazione delle occasioni create.

Le statistiche avanzate non fanno altro che confermare questa anomalia, indicando come la conversione finale delle occasioni create dal Diavolo sia spesso insufficiente. La squadra rossonera fatica a tradurre in gol la mole di gioco prodotta.

Un’analisi approfondita del dato sugli xG Expected Goals fornisce un quadro preciso. La formazione rossonera vanta un dato sugli xG medio di $1.52$ a partita, un valore che rappresenta il numero di gol che la squadra dovrebbe segnare in base alla qualità delle occasioni create. Parallelamente, la media gol realizzati è di $1.55$.

A prima vista, la vicinanza dei due valori potrebbe confondere o apparire come un segno di efficienza. Tuttavia, per una squadra che ambisce al vertice e crea tantissimo, questa vicinanza non deve essere vista come positiva. È, al contrario, un’ulteriore dimostrazione del fatto che la squadra non sta traducendo tutte le occasione potenziali in rete, fallendo regolarmente nell’andare oltre le aspettative statistiche e nel chiudere le partite con margini più ampi.

Questo scarto minimo tra xG e gol reali conferma che il Milan sta segnando il minimo indispensabile rispetto alla mole di occasioni create. È un campanello d’allarme su cui Allegri dovrà lavorare per infondere maggiore cinismo nei suoi attaccanti e non lasciare più punti per strada per mancanza di concretezza.