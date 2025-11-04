Parma Milan, chi giocherà al fianco di Leao questa partita? Ci sono queste opzioni in questo momento. Le ultimissime notizie

Il Milan di Massimiliano Allegri si gode il rendimento super di Rafael Leão, tornato a brillare in questo inizio di stagione. Il dato che testimonia la sua ritrovata efficacia è impressionante: una media di un gol ogni 96 minuti. Assodato che il portoghese è una colonna portante dell’attacco rossonero, il vero rebus che Allegri deve sciogliere ogni settimana riguarda chi affiancherà la stella lusitana nel reparto offensivo.

Per il ruolo di seconda punta o trequartista, sono almeno tre i giocatori a contendersi la maglia, con la possibilità che anche Ruben Loftus-Cheek possa rientrare nella rotazione offensiva, sebbene con compiti leggermente diversi. La concorrenza per affiancare Leão è serrata e la scelta del partner è cruciale per massimizzare il potenziale offensivo della squadra allestita dal DS Tare.

I candidati: Pulisic e Nkunku in prima linea

Come evidenziato da «La Gazzetta dello Sport» questa mattina, l’attenzione è puntata soprattutto su due nomi di spicco: Christian Pulisic e Christopher Nkunku.

Pulisic è dato in rientro dopo alcuni acciacchi e punta a ritrovare la forma migliore per dare il suo contributo. L’americano è una risorsa preziosa per la sua duttilità e la capacità di finalizzazione.

Al contempo, Nkunku è segnalato in crescita, sebbene la sua ultima prestazione contro la Roma non sia stata pienamente esaltante. Il francese ha bisogno di trovare continuità e di integrarsi completamente negli schemi di Allegri. Il tecnico livornese ha il compito di gestire al meglio l’abbondanza di talento offensivo, trovando il giusto equilibrio che garantisca solidità e prolificità.

La decisione di Allegri su chi affiancherà Leão sarà determinante per l’esito delle prossime partite e per la corsa del Milan verso i vertici della classifica. Il compagno ideale non dovrà solo segnare, ma anche integrarsi con il movimento e la velocità del portoghese.