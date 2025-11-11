Parma Milan, i rossoneri subiscono sempre gol contro i crociati! La statistica. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Nonostante il recente e deludente pareggio per 2-2 in casa del Parma, la difesa del Milan può consolarsi con un dato statistico che sottolinea la storica efficacia dei Crociati contro i rossoneri. La partita, purtroppo macchiata dalle disattenzioni difensive che sono costate due punti, ha allungato un record di prolificità per la squadra di Cuesta.

Il Milan a Segno: Una Striscia Apertissima di 19 Partite

Secondo l’analisi dettagliata di Opta, il Parma è la squadra contro cui il Milan vanta la striscia aperta di gare con almeno una rete realizzata più lunga in Serie A. Sono ben 19 gli incontri consecutivi in cui il Diavolo è riuscito a subire almeno un gol, un dato che non ha eguali nel curriculum attuale del Parma contro le altre formazioni del campionato.

Questo impressionante record è la testimonianza di una continuità offensiva che dura da anni, a prescindere dagli interpreti in campo. Anche nella gara terminata 2-2, la difesa della squadra guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri non è riuscita a fare il suo dovere, subendo gol in due occasioni. La capacità realizzativa del Parma in questa specifica sfida è dunque un punto fermo e una tradizione vincente.

Dal Dato Offensivo al Lavoro di Allegri e Tare

Se da un lato la statistica sui 19 gol consecutivi conferma i problemi difensivi del Milan, dall’altro, per i rossoneri, il recente pareggio sottolinea che il problema attuale risiede altrove. Per il tecnico Allegri, un maestro della nostra Serie A, il rammarico è quello di non aver saputo gestire il doppio vantaggio, non riuscendo a frenare la costante prolificità in attacco del Parma contro il Diavolo.

Il lavoro del nuovo DS Igli Tare, un dirigente attento alle dinamiche di squadra, sarà focalizzato sul ripristinare l’equilibrio e la solidità del reparto arretrato. L’obiettivo è trasformare la capacità realizzativi in vittorie concrete e maggiore sforzo difensivo. I numeri ci sono, ma ora i tifosi del Milan chiedono alla squadra di Allegri di blindare la difesa e di tornare alla mentalità vincente che non ammette sprechi di punti.