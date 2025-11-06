Connect with us

News

Parma Milan, Cuesta in emergenza difensiva contro i rossoneri: tre titolari out, il tecnico deve correre ai ripari

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Ibrahimovic prepara il colpo a sorpresa per gennaio? Rapporto che può fare la differenza, cosa sta succedendo

Calciomercato News

Parma Milan, Mateo Pellegrino cerca la rete contro il suo futuro? Il digiuno dura da quella data. Tare e Allegri osservano

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Panichelli nome caldo per l'attacco! La punta dello Strasburgo stuzzica Tare, assalto a gennaio? Ultime

News

Infortunio Rabiot, Allegri prudente: novità da Milanello, ecco come verrà gestito il centrocampista francese in vista del Parma

News

Parma Milan, Cuesta in emergenza difensiva contro i rossoneri: tre titolari out, il tecnico deve correre ai ripari

Milan news 24

Published

15 minuti ago

on

By

Cuesta

Parma Milan, in vista della sfida di sabato sera Cuesta, tecnico dei ducali, è in emergenza difensiva: tre titolari out

Il Parma di mister Carlos Cuesta dovrà affrontare il Milan sabato sera, nell’undicesima giornata di Serie A, con ben tre assenze pesanti, tasselli fondamentali del suo scacchiere tattico.

Il primo stop è quello di Circati, che nella scorsa giornata ha rimediato una lesione alla caviglia così grave da rischiare il rientro solo nel 2026. Altro infortunio grave è quello di Estevez, che salterà la gara per una lesione alla coscia, ma potrebbe rientrare già durante la sosta.

A completare le defezioni è l’assenza per squalifica di Ordonez. La sua mancanza costringerà Cuesta ad affidare le redini della difesa ducale a una coppia di centrali inedita, composta da capitan Delprato e Valenti, che fino a questo momento hanno giocato pochissimo insieme.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.