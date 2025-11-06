Parma Milan, Cuesta in emergenza difensiva contro i rossoneri: tre titolari out, il tecnico deve correre ai ripari

Parma Milan, in vista della sfida di sabato sera Cuesta, tecnico dei ducali, è in emergenza difensiva: tre titolari out

Il Parma di mister Carlos Cuesta dovrà affrontare il Milan sabato sera, nell’undicesima giornata di Serie A, con ben tre assenze pesanti, tasselli fondamentali del suo scacchiere tattico.

Il primo stop è quello di Circati, che nella scorsa giornata ha rimediato una lesione alla caviglia così grave da rischiare il rientro solo nel 2026. Altro infortunio grave è quello di Estevez, che salterà la gara per una lesione alla coscia, ma potrebbe rientrare già durante la sosta.

A completare le defezioni è l’assenza per squalifica di Ordonez. La sua mancanza costringerà Cuesta ad affidare le redini della difesa ducale a una coppia di centrali inedita, composta da capitan Delprato e Valenti, che fino a questo momento hanno giocato pochissimo insieme.