Parma Milan, Cuesta è alle prese con grosse assenze: chi non ci sarà nella sfida di sabato sera. Le ultimissime notizie

Il Parma si prepara ad affrontare il Milan di Massimiliano Allegri in una situazione di vera emergenza, dovendo rinunciare a tre elementi cruciali dello scacchiere tattico di mister Carlos Cuesta. Le assenze, tra infortuni e squalifiche, complicano notevolmente i piani dei ducali in vista della sfida di sabato sera.

La prima e forse più pesante defezione riguarda il reparto difensivo: il centrale Circati non sarà della partita. Il difensore ha rimediato una lesione alla caviglia nella scorsa giornata contro il Bologna, un infortunio grave la cui entità è tale da far temere un rientro in campo addirittura nel 2026. Un duro colpo per la retroguardia gialloblu.

Altro infortunio significativo è quello che ha colpito Estevez. Il centrocampista salterà l’incontro contro il Milan a causa di una lesione alla coscia. In questo caso, la speranza in casa Parma è che la sosta per le Nazionali possa consentire al giocatore di smaltire completamente il problema e tornare a disposizione per la ripresa del campionato.

A completare il quadro delle assenze è la squalifica di Ordonez, un’ulteriore tegola che limita le scelte difensive di Cuesta. La contemporanea indisponibilità di Circati e Ordonez costringerà il tecnico a una mossa obbligata: affidare le redini della difesa a una coppia che ha finora giocato pochissimo insieme, composta dal capitano Delprato e da Valenti. L’inedito tandem difensivo rappresenta un punto interrogativo e un potenziale tallone d’Achille che il Milan di Allegri e Tare cercherà sicuramente di sfruttare al massimo.

Le difficoltà del Parma offrono una grande opportunità al Milan, che pur con le assenze di Rabiot e Gimenez, si trova di fronte a un avversario indebolito nelle sue fondamenta.