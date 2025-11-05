Parma Milan, la squadra di Cuesta perde due pedine fondamentali! I dettagli. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Dopo l’importante vittoria conquistata contro la Roma nel precedente turno di campionato, il Diavolo si prepara per il prossimo impegno casalingo. L’obiettivo dei rossoneri è dare continuità alla striscia positiva, ma ad accendere i riflettori non sono solo le tattiche dell’atteso nuovo tecnico, Massimiliano Allegri (l’esperto allenatore toscano), quanto le preoccupazioni infortuni che attanagliano il prossimo avversario: il Parma.

🟡🔵 Il Parma in Apprensione: Stop Lungo per Circati?

Il club ducale, allenato da Cuesta, dovrà fare i conti con diverse incognite in vista della delicata sfida contro i rossoneri. L’attenzione è concentrata sulle condizioni di due elementi fondamentali della rosa: il centrocampista argentino Nahuel Estevez, dinamico e combattivo, e il difensore australiano Alessandro Circati, giovane e promettente pilastro della retroguardia.

Entrambi i giocatori si sono sottoposti agli esami di rito e sono attesi per ulteriori approfondimenti clinici. Purtroppo, le prime indiscrezioni non lasciano spazio a ottimismo.

Stando a quanto riportato da TvParma, i timori maggiori riguardano proprio Circati. Il difensore centrale, la cui crescita è stata esponenziale in questa stagione, rischia un lungo stop: l’ipotesi di una rottura di un tendine potrebbe costringerlo a rimanere fuori dai campi per circa due mesi. Una vera e propria tegola per il Parma e per le sue ambizioni in classifica. Anche le condizioni di Estevez necessiteranno di una valutazione attenta.

📈 Allegri e Tare: Una Occasione da Sfruttare per i Rossoneri

L’eventuale assenza di un difensore chiave come Circati rappresenta un vantaggio oggettivo per il Milan e per le strategie di Massimiliano Allegri. Il tecnico, noto per la sua capacità di leggere e sfruttare le debolezze avversarie, potrà preparare l’incontro con una maggiore consapevolezza riguardo alle fragilità difensive dei gialloblù.

Anche il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare (ex DS della Lazio, figura di spicco e grande conoscitore di talenti), osserva con attenzione questi sviluppi. Per la dirigenza rossonera, ogni elemento che possa facilitare la raccolta dei tre punti è ben accetto, in un campionato che si preannuncia estremamente competitivo. La solidità del Diavolo, unita alle difficoltà avversarie, pone le basi per una prestazione convincente nel prossimo turno di campionato.

I tifosi rossoneri sperano che il Milan non si lasci sfuggire questa opportunità cruciale.