Parma Milan, un’altra occasione persa: rimonta al Tardini, punti sprecati. Come cambia la classifica

Parma Milan persa un’altra occasione da parte della squadra di Massimiliano Allegri. Come cambia la classifica!

Il Milan si conferma ancora una volta una squadra sciupa occasioni contro le piccole. In una giornata in cui il Napoli va sul campo del Bologna, l’Inter ospita la Lazio, la Juventus ha pareggiato nel derby la Roma ospita un’Udinese in forma e in cui la squadra di Allegri si trova avanti 0-2 riesce a buttare un’occasione colossale.

Al doppio vantaggio siglato da Saelemaekers e Leao ha risposto il Parma prima Bernabè con un tiro dalla distanza, poi Delprato. Nel mentre i padroni di casa avevano avuto almeno altre due ghiotte chance per pareggiarla.

Dopo la rete del pareggio i rossoneri hanno costruito tre nitide palle gol, due clamorose con Pulisic e Saelemaekers, ma il gol non è arrivato. I rossoneri portano a casa un solo punto.

Come cambia la classifica in attesa delle gare della domenica?

NAPOLI – 22
MILAN – 22
INTER – 21
ROMA – 21
JUVENTUS – 19*
BOLOGNA – 18
COMO – 18*
LAZIO – 15
UDINESE – 15
CREMONESE – 15*
TORINO – 14
ATALANTA – 13
CAGLIARI – 11*
SASSUOLO – 10
PISA – 9*
LECCE –8*
PARMA – 7
GENOA – 6
VERONA – 6*
FIORENTINA – 4

*una partita in più.

