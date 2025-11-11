Parma Milan, Capuano sui rossoneri: «Ingenuità gravi ma la classifica resta ottima e vi spiego perchè»

Parma Milan, Capuano, noto giornalista, ha commentato il pareggio beffardo ottenuto dai rossoneri: dichiarazioni importanti

La rimonta subita ieri sera dal Milan a Parma, dopo aver dominato per gran parte del primo tempo ed essere stato in vantaggio per 2-0, è considerata ingiustificabile. Se la causa principale è la mentalità della squadra, non ancora pronta per una marcia da Scudetto, c’è anche da analizzare gli errori individualiche hanno aggravato la situazione.

In merito, il giornalista di Radio 24, Giovanni Capuano, ha commentato su X la situazione rossonera.

«A proposito del Milan di Parma: è stato rimontato in una partita che aveva in pugno partendo dall’errore di un giocatore che è uno dei motivi per cui Allegri non ha una squadra da scudetto», ha dichiarato Capuano.

Il giornalista è convinto: il Milan non ha una rosa da titolo e «solo che non lo volete capire». Nonostante ciò, il bilancio di «22 punti in 11 giornate» è lusinghiero e «pesano più di quelli del Napoli per capirci».