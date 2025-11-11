Parma Milan, due assist per Britschgi contro il Milan in 90 minuti: è solo il quarto a riuscirci. Il dato. Segui le ultime

Il recente pareggio che ha visto il Milan perdere punti preziosi ha non solo scatenato la frustrazione dei tifosi e le critiche della stampa, ma ha anche prodotto un dato statistico estremamente scomodo per la difesa rossonera. Il protagonista involontario di questa statistica è il difensore avversario Sascha Britschgi, l’esterno elvetico che, con la sua doppietta di assist, ha contribuito in maniera decisiva al risultato finale.

Britschgi nel Club dei “Doppi Assist” contro il Diavolo

L’analisi di Opta, la società specializzata in statistiche calcistiche, ha evidenziato un fatto raro che sottolinea le difficoltà difensive del Milan nell’era moderna. Sascha Britschgi è infatti diventato solo il quarto difensore in grado di servire due assist nella stessa partita di Serie A contro il Diavolo, da quando il campionato è tornato al formato a 20 squadre nella stagione 2004/05.

Questo elenco elitario (e per il Milan decisamente poco lusinghiero) include nomi di difensori che in passato hanno saputo esaltarsi contro la squadra meneghina. Prima di Britschgi, infatti, erano riusciti nell’impresa l’esterno portoghese Nuno Tavares, il terzino polacco Marek Kozminski e il dutttile cileno Mauricio Isla.

La presenza di Britschgi in questa speciale classifica evidenzia una vulnerabilità cronica sulle fasce che la difesa del Milan non riesce a sanare, un problema che il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e il neo Direttore Sportivo Igli Tare dovranno affrontare con massima urgenza.

Le Difficoltà Difensive dei Rossoneri Sotto la Lente

Il dato statistico su Sascha Britschgi non è un semplice numero, ma un campanello d’allarme sul rendimento dei rossoneri. L’abilità di un difensore avversario nel creare due occasioni da gol nella stessa gara suggerisce che il reparto arretrato del Milan stia concedendo troppo spazio e libertà di manovra sulle corsie esterne.

Il tecnico Massimiliano Allegri, un maestro della fase difensiva, ha l’arduo compito di trovare la quadra per un reparto che, in alcune occasioni, è apparso inspiegabilmente distratto e facilmente superabile, come dimostra la recente rimonta subita. Il lavoro di Tare, il cui focus è anche sul mercato per rinforzare la rosa, dovrà necessariamente includere la ricerca di profili difensivi che possano garantire maggiore stabilità e meno vulnerabilità a questi attacchi mirati sugli esterni. I tifosi del Milan sperano che la prossima partita non produca altre statistiche così imbarazzantiche mettano in discussione la solidità della squadra.