Parma Milan, Bernabé non le manda a dire: «Abbiamo rischiato di vincerla. Gol più bello? Dico che…». Le ultimissime sui rossoneri

Adrian Bernabé è stato uno dei grandi protagonisti della rimonta del Parma contro il Milan di Massimiliano Allegri, con un pareggio per 2-2 che ha lasciato un grande rammarico ai rossoneri. L’autore del primo gol ducale ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita, commentando la sua prodezza e l’impegno della squadra.

Interrogato sulla bellezza della sua rete, che ha riaperto la partita per il Parma poco prima dell’intervallo, Bernabé ha ammesso che potrebbe trattarsi del suo gol più significativo: «Può essere», ha dichiarato il centrocampista. Ma più che per l’estetica, il gol ha un valore cruciale per la partita: «Sicuramente anche il più importante».

L’episodio ha evidenziato come il Parma abbia creduto nella rimonta fino all’ultimo, anche sotto di due gol.

Le parole di Bernabé sono un elogio all’impegno e alla reazione del gruppo: «È la dimostrazione che la squadra dà tutto e si impegna». La prestazione ha lasciato un sapore agrodolce ai ducali, che, forti dell’entusiasmo della rimonta, hanno persino creduto di poter vincere l’incontro: «Abbiamo rischiato di vincerla».

Il suo gol, di fatto, ha cambiato l’inerzia emotiva della partita, dando il via a un secondo tempo dominato dal Parma e mettendo in crisi la gestione della gara da parte del Milan.