Parma Milan, ipotesi 4-3-3 per la squadra allenata da Allegri? La risposta del tecnico in conferenza stampa. Le ultimissime notizie

Massimiliano Allegri ha risposto in conferenza stampa ai quesiti sul possibile utilizzo del modulo 4-3-3, che permetterebbe di schierare contemporaneamente le quattro stelle offensive: Pulisic, Leao, Nkunku e, al rientro, Gimenez. Il tecnico del Milan non ha chiuso la porta al cambiamento, ma ha posto paletti precisi.

«Questo lo vedremo durante la stagione», ha dichiarato Allegri. L’evoluzione tattica non sarà immediata, ma dipenderà dalla crescita del collettivo: «Ci sono momenti in cui si può giocare con tre punte, è una crescita che la squadra potrà affrontare durante la stagione se ci sarà la necessità e se la squadra lo potrà sostenere».

Il principio fondamentale per l’allenatore non è l’abbondanza offensiva, ma la solidità difensiva. Allegri ha messo in chiaro che schierare quattro attaccanti non garantisce la vittoria: «Non è che partiamo con 4 punte siamo sicuri di vincere, ci sono anche i cambi…».

La vera discriminante è l’impegno in fase di non possesso. «Dipende tutto dalla disponibilità che danno i giocatori quando non abbiamo palla», ha spiegato Allegri. La sua filosofia è intransigente sul pressing e il recupero palla: «Nel calcio di oggi non possiamo permetterci di difendere in 7 o 8. Perché poi quando prendi la palla quei 7 che hanno difeso sono poco lucidi per fare la fase offensiva». La strategia di Tare sul mercato ha portato talenti, ma Allegri chiede sacrificio a tutti.