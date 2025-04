Paratici Milan, indiscrezione confermata ma l’affare non si farà. La ricostruzione sul contatto con Cardinale

Paratici Milan, piovono conferme sul recente contatto con Gerry Cardinale: la pista non decolla, il dirigente resterà al Tottenham

Arrivano conferme sull’indiscrezione rilanciata da Radio Rossonera sul recente incontro in casa Milan tra Gerry Cardinale e Fabio Paratici per il ruolo di nuovo DS del club rossonero.

Il colloquio però non ha portato alla fumata bianca, non ci sono i presupposti per chiudere e Paratici al momento è orientato a proseguire la carriera all’estero, precisamente al Tottenham. Restano in corsa Tare e D’Amico, il preferito di Furlani.