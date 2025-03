Paratici Milan, spunta la deadline per la decisione definitiva? C’è una data cerchiata in rosso sul calendario

Paratici Milan, il 15 aprile sarà una data fondamentale per la decisione del club rossonero: ecco cosa succederà. I dettagli

Come riportato dal giornalista Simone Cristao, in casa Milan c’è una data cerchiata in rosso sul calendario in merito alla decisione sul nuovo Direttore Sportivo e in particolare alla candidatura di Fabio Paratici.

Difficilmente ci sarà una eventuale luce verde finale sulla questione Paratici prima del 15 aprile: in quella data infatti il GUP deciderà sul rinvio a giudizio in sede penale per l’inchiesta Prisma dell’ex Juventus.