Paquetà sul piede di partenza: è possibile lo scambio con Depay?

Lucas Paquetà fuori dal progetto Milan e in lista trasferimento: scopriamo se e come è fattibile lo scambio con Depay del Lione

Come rivelato dallo stesso Stefano Pioli ieri in conferenza stampa, il futuro di Lucas Paquetà potrebbe essere fortemente condizionato dal prossimo calciomercato. Il centrocampista brasiliano non ha trovato il posto giusto all’interno dello scacchiere rossonero ed è formalmente sulla lista dei partenti stilata da Maldini e Massara.

Al momento il club che più di tutti si è mostrato interessato a Paquetà è il Lione che, dall’altro lato, ha in mano una carta che fa particolarmente gola alla dirigenza rossonera: Memphis Depay. L’attaccante olandese, in scadenza di contratto nel 2021, lascerà sicuramente la Ligue 1 ad un prezzo ribassato rispetto ai 40 milioni chiesti la passata stagione dallo stesso Lione. Al momento su Depay è forte l’interesse del Barcellona ma la trattativa tra i due club stenta a decollare, in tal senso l’interesse dei francesi per Paquetà potrebbe fare la differenza ma poi la parola finale spetterà ai due calciatori.