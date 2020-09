Paquetà sul mercato: il Milan non ha ricevuto sin ora offerte concrete

Paquetà sul mercato: i rossoneri lo hanno inserito nella lista trasferimenti ma sino a questo momento non hanno ricevuto offerte concrete

Il Milan ha inserito in lista trasferimenti Lucas Paquetà. L’amore tra il brasiliano e il club di Via Aldo Rossi parrebbe finito. Il valore del cartellino del giocatore sarebbe valutato sui 25 milioni di euro.

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, la Fiorentina starebbe per chiudere per Giacomo Bonaventura e il Lione, qualche giorno fa, avrebbe sondato solamente il terreno. L’ex Flamengo è sul mercato ma per il momento il Diavolo non ha ricevuto offerte concrete.