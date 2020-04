Paquetá nel mirino di tre club esteri: si paventa anche un ritorno in Brasile

Il futuro di Paquetá potrebbe essere altrove rispetto al Milan e già tre club si sarebbero mossi in queste settimane per sondare il terreno

Paquetá potrebbe lasciare il Milan, prematuramente rispetto al contratto, già nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport tre club avrebbero sondato il terreno in queste ultime settimane. Si tratta del Benfica, Flamengo e PSG. Ad ogni modo la dirigenza rossonera non scenderà sotto i 30 milioni di euro come base per la cessione del brasiliano.