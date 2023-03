Padre Retegui: «Adesso è innamorato di Ibrahimovic…». Le parole del papà del calciatore italo-argentino seguito dai rossoneri

Il papà di Mateo Retegui ha parlato ai microfoni di SkySport sui modelli del figlio. Ecco le parole del padre del calciatore seguito dal Milan:

«Adesso è innamorato di Lautaro oltre che di Ibrahimovic per la sua personalità e per la sua tecnica. Deve prendere il meglio da ciascuno di loro ed essere Mateo. Oggi è concentrato solo sul Tigre e la Nazionale italiana. Vedremo in futuro se ci sarà la possibilità di giocare in Europa. Serie A? Tutti i club italiani sono storici, ma la testa è rivolta al Tigre. Mia madre dice che Dio provvede. Mateo deve stare tranquillo, pensare al presente e costruire la sua carriera passo dopo passo con i piedi per terra»