Ziliani non ci sta: «Buffon squalificato dopo 110 giorni, Ibra invece...»

Ziliani sfrutta l’episodio dell’espulsione di Ibrahimovic per rimandare l’attenzione alla squalifica di Buffon

Paolo Ziliani, sui suoi canali social, prende al balzo l’episodio dell’espulsione di Ibrahimovic per criticare la scelta della squalifica (senza espulsione e tardiva a suo modo di vedere) di Buffon.

«La Serie A è quel campionato in cui per squalificare Buffon (non espulso) per una bestemmia detta ad alta voce in uno stadio deserto occorrono 110 giorni, mentre per cacciare Ibra per una frase innocua e sentita male (almeno si spera) all’arbitro occorre un nanosecondo».