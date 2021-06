Paolo Scaroni è stato nominato presidente di Sicura, i dettagli

Nuova pagina nella carriera professionale, al di fuori del calcio, di Paolo Scaroni. Il numero uno rossonero è stato nominato presidente…

Paolo Scaroni è stato nominato presidente di Sicura, lo riporta l’edizione de Il Sole 24ore in edicola questa mattina. Nuovo incarico, al di fuori del calcio, per il numero uno rossonero.

La nomina di Scaroni si inserisce nel contesto di crescita e di sviluppo del gruppo sicura, intenzionata a «crescere, oltre che per via organica, anche per linee esterne, ricorrendo ad acquisizioni». Come riferisce CalcioeFinanza, il presidente rossonero era già stato amministratore delegato di Enel ed Eni tra il 2002 e il 2014,e attualmente occupa anche un posto nel consiglio d’amministrazione di Generali.