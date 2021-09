Di Canio: «Il Milan ha fatto una partita stupenda, rigore inesistente»

Per Paolo Di Canio il Milan ha giocato una grande partita condizionata però da un arbitraggio insufficiente: rigore inventato

Paolo Di Canio, intervenuto a Sky Sport, ha analizzato in questi termini la sconfitta del Milan contro l’Atletico Madrid:

«Fino al 93′ il Milan ha messo in campo una partita meravigliosa, ulteriore step in avanti per essere ancora più gruppo, bene in 11 e fino all’espulsione di Kessie, poi questa mano furtiva: è evidente che Lemar la spinga con il suo avambraccio e non di petto, si vede proprio. Il rigore non c’era».